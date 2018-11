Nicht nur Kim Kardashian (38), Jake Paul (21) und Co. sind von den verheerenden Waldbränden in Kalifornien betroffen, auch der deutsche Entertainer Thomas Gottschalk (68) hat sein Anwesen in Malibu verloren! Während das Feuer den Hauptwohnsitz des TV-Stars komplett in Schutt und Asche legte, moderierte er in München die McDonald's Benefiz Gala. Jetzt zeigte sich der Blondschopf zum tragischen Verlust sprachlos und erschüttert – und berichtet von seinem wertvollen Eigentum, das neben dem Haus nicht mehr zu retten ist!

"Ich kann dazu gar nichts sagen, weil mir die Worte fehlen! Ich hatte das Gedicht 'Der Panther' in der Handschrift von Rainer Maria Rilke an der Wand hängen", verriet er im Bild-Interview traurig. Weitere Erinnerungsstücke, die niemand ersetzen kann, dürften unzählige Fernsehpreise und die Wetten dass-Garderobe des Showmasters sein. Neben materiellen Dingen seien aber auch Erinnerungen für immer dahin: "Das ist ebenso in Flammen aufgegangen wie das Treppenhaus, durch das meine Kinder immer getobt sind", ergänzte der 68-Jährige.

Bisher forderte das Inferno an der Westküste der USA bereits mindestens 25 Tote und über 300.000 Menschen mussten aus ihren Häusern fliehen. Dazu gehörte auch Gottschalks Ehefrau Thea – zusammen mit 100 Nachbarn und den beiden gemeinsamen Katzen wurde sie evakuiert. Mit ihr feiert der gebürtige Bamberger am Sonntag noch dazu Hochzeitstag: "Dass mein Herz für Thea brennt, weiß jeder. Aber dass zum Hochzeitstag auch noch unser Haus brennt, muss nicht sein", zeigte er sich schließlich schwarzhumorig.

