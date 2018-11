Kein Fleisch, kein Ei, keine Milch: Veganer verzichten auf sämtliche Tierprodukte. Kritiker dieser Ernährungsform meinen, das sei ungesund. Doch gibt es unzählige Gegenbeispiele – auch aus der Promiwelt. Alicia Silverstone (42) zum Beispiel, die sich seit ihrem 21. Lebensjahr vegan ernährt. Auf dem Teller ihres siebenjährigen Sohnes Bear Blu landen auch ausschließlich vegane Produkte. Wie es ihm damit geht? Offenbar bestens! Denn wie Mama Alicia jetzt erzählt, sei er nie wirklich krank.

"In seinem ganzen Leben musste er noch nie Medikamente einnehmen", erzählt sie Page Six. Ihr Sohn bekäme zwar ab und zu einen Schnupfen, könne aber dennoch zur Schule gehen. Nur zweimal in seinem Leben habe er gesagt: "Mami, ich fühle mich nicht so gut!" Doch selbst dann sei er nach ein paar Stunden wieder fit gewesen und herumgelaufen, erzählt die 42-Jährige.

Die Schauspielerin setzt sich seit Jahren für den Tierschutz ein. Als sie sich für den veganen Lifestyle entschied und öffentlich darüber berichtete, war das Thema noch recht unpopulär: "Es war, als wäre ich eine Außerirdische. Niemand sprach im Fernsehen darüber vegan zu sein." Ihr Sohn Bear stammt aus ihrer Ehe mit Christopher Jarecki, der ebenfalls Veganer ist. Im Mai verkündete das Ex-Paar, die Scheidung eingereicht zu haben.

