Landwird Dirk und Kandidatin Lena bekamen bei Bauer sucht Frau eine zweite Chance: Der Sauerländer vergraulte zunächst Teilnehmerin Deborah von seinem Hof, weil er zu wenig Gefühl gezeigt hatte. Als Nachfolgerin kam Bürokauffrau Lena, die sich eigentlich für Bernhard beworben hatte, sie konnte ihn beim Scheunenfest jedoch nicht von sich überzeugen. Nun gab die 40-Jährige zu: Sie war von Anfang an nicht an Bernhard, sondern eigentlich an Dirk interessiert!

Beim gemeinsamen Frühstück erklärte Lena, warum sie sich nicht getraut hatte, sich sofort für den Brillenträger zu bewerben: "Ich dachte, vielleicht suchst du eine jüngere Frau, immerhin bin ich schon 40." Diese Zweifel konnte der 36-Jährige trotz vier Jahren Altersunterschied nicht verstehen: "Ich hab mich sehr gefreut, dass sie mir auch vorher schreiben wollte, sie könnte doch jeden haben: Sie ist jung und hübsch", schwärmte er nach dem Essen in der Sendung.

Auch mit der nächsten – eher scherzhaften – Aussage versuchte Dirk alle Sorgen bei seiner Herzdame zu zerstreuen: "Eine 30-Jährige wäre mir auch zu jung – so lange du nicht so alt bist wie meine Mutter." "Du bist sehr charmant", befand Lena danach. Könnt ihr ihre Zweifel verstehen? Stimmt ab!

MG RTL D Dirk und Deborah bei "Bauer sucht Frau"

MG RTL D / Stefan Gregorowius Bauer Bernhard mit seinen Bewerberinnen beim "Bauer sucht Frau"-Scheunenfest 2018

MG RTL D / Stefan Gregorowius Dirk und Lena bei "Bauer sucht Frau"

