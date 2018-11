Action-Auszeit bei Miriam Höller (31)! Nach ihrem schweren Unfall vor über zwei Jahren musste die Stuntfrau ihre Karriere auf Eis legen – mit zwei gebrochenen Füßen konnte sie ihrer Passion nicht mehr nachgehen. Dieses Jahr ist sie mit einer überaus positiven Ausstrahlung in die Actionszene zurückgekehrt. Doch auch Adrenalinjunkies müssen hier und da eine Pause machen – und die gönnt sich die schöne Blondine jetzt.

"Time out" steht neben dem neusten Instagram-Schnappschuss von Miriam und weiter: "Ich habe in letzter Zeit so viel gearbeitet, dass es sich komisch anfühlt frei zu haben." Dennoch sieht man der 31-Jährigen sofort an, dass sie die kleine Pause vom stressigen Alltag im Wellness in den Bergen wirklich genießt. "Dieses Wochenende kümmere ich mich mal nur um mich", stellt Miriam klar.

Die Auszeit hat sich die Stunt-Königin nach ihrem harten Weg zurück ins Business redlich verdient. Während der kleinen Pause findet sie zudem genug Zeit, ihr Leben ein wenig zu reflektieren: "Wir sind immer in Bewertung und meinen, etwas leisten zu müssen. Getrieben vom Erfolg und Fortschritt. Warum eigentlich?" Doch nicht nur ihr Körper ist aktuell im wohlverdienten Wellnessmodus, auch im Liebesleben läuft es mit dem kanadischen Extremsportler Nathan Herbert rund.

MG RTL D / Stefan Gregorowius Miriam Höller bei "Ninja Warrior Germany"

Instagram / miriam.hoeller Miriam Höller, Model

Instagram / miriam.hoeller Miriam Höller in Kanada

