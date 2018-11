Ist ihr großer Traum in Erfüllung gegangen? Ein Jahr ist seit dem Pitch der Die Höhle der Löwen-Gründer Julian und Elena Musiol bereits vergangen. Ihre Haarteile für den perfekten Pferdeschwanz konnten damals gleich zwei Juroren überzeugen: Sowohl Ralf Dümmel (51) als auch Judith Williams (46) wollten in Pony Puffin investieren. Die Wahl der verheirateten Unternehmensgründer fiel letztlich jedoch auf Judith. War das die richtige Entscheidung?

Promiflash hat sich mit der Firma in Verbindung gesetzt und nachgehakt. "Absolut! Ich kann mir keine bessere Löwin vorstellen! Sie ist ein toller Mensch und hatte immer ein offenes Ohr für uns", schwärmte Elena von der Zusammenarbeit mit ihrer Investorin. Tatsächlich sei ihre Wahl damals ganz bewusst auf Judith gefallen, weil sie als Unternehmerin bereits eine unglaubliche Expertise und Erfahrung in der Beauty-Branche hatte. Dadurch habe sich die Gründerin zu allen Themen mit Judith beraten können, was dem Wachstum ihres Business sehr geholfen habe.

"Wir erreichen dieses Jahr die magische Grenze von einer Million verkauften Pony Puffins", freute sich Elena weiter. Das Beauty-Produkt soll nun sogar auf Weltreise gehen und bald auch den amerikanischen Markt erobern. Die Firmeninhaberin hofft, dass ihre Idee in den USA genauso erfolgreich wird wie in Deutschland. Der deutsche Markt werde in der Zwischenzeit mit neuen Gadgets versorgt, kündigte die Erfinderin an.

MG RTL D / Bernd-Michael Maurer Julian und Elena Musiol bei "Die Höhle der Löwen"

Instagram / judithwilliams_official Judith Williams, Investorin

MG RTL D / Bernd-Michael Maurer Unternehmerin Judith Williams bei "Die Höhle der Löwen"

