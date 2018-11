Was ist denn bloß bei Cora Schumacher (41) los? Erst vor wenigen Monaten hauste die deutsche Rennfahrerin 15 Tage lang im Promi Big Brother Container. Zwischen dem Luxusleben im Villenbereich und der bitterkalten Baufläche konnten die Zuschauer der Ex des Formel-1-Fahrers Ralf Schumacher (43) dabei zusehen, wie sie körperlich anspruchsvolle Duelle mit Bravour meisterte. Seit dem großen Finale war es allerdings still geworden um die redselige Blondine. Mit einem erschreckenden Foto meldete sie sich jetzt jedoch bei ihren Fans zurück: Cora liegt im Krankenhaus!

Auf Instagram postete die 41-Jährige einen besorgniserregenden Schnappschuss, auf dem sie im Krankenhausbett liegt und trotzig ihren Mittelfinger in die Kameralinse hält. "Guten Abgang auf Propofol gehabt. Mir ist da was auf den Magen geschlagen", lauteten die Zeilen zum Pic – mehr Worte ließ sich die TV-Blondine nicht entlocken. Warum sie das Narkosemittel einnehmen musste, ist nicht bekannt.

Nicht nur bei ihren Fans, auch bei zahlreiche Promi-Kollegen läuten die Alarmglocken. "Oh je, Baby. Gute Besserung", schrieb Sabrina Setlur (44). Auch GZSZ-Schauspielerin Anne Menden (33) ist bestürzt über die unschönen Umstände. "Maus", kommentierte sie die Aufnahme und fügte einen erschreckten Emoji hinzu.

Instagram / coraschumacher Cora Schumacher, Ex-"Promi Big Brother"-Bewohnerin

Anzeige

Mathis Wienand/Getty Images for Intouch Cora Schumacher, deutsche Rennfahrerin

Anzeige

P.Hoffmann/WENN.com Cora Schumacher im Finale von "Promi Big Brother" 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de