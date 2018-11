Was für ein Familienporträt! Zu Prinz Charles' 70. Geburtstag am 14. November wurde nicht nur Großbritanniens Thronfolger, sondern auch das Volk beschenkt: Zwei neue königliche Schnappschüsse halten ihn, Herzogin Camilla (71), Prinz William (36) und Harry (34), seine Schwiegertöchter und Enkel alle auf einmal fest. Queen Elizabeth II. (92) und Prinz Philip (97) fehlen allerdings auf den Fotos. Was steckt wohl hinter der Abwesenheit seiner Eltern?

Laut Gala wäre es möglich, dass sich die Königin aus Respekt bewusst zurückgehalten hat. Immerhin wurden die Aufnahmen aus dem Garten von Charles' Wohnsitz Clarence House anlässlich seines Ehrentags veröffentlicht. Vielleicht hat die Herrscherin ihm nicht die Show stehlen wollen. Aufgrund der lockeren Atmosphäre der Bilder kommt auch eine weitere Erklärung infrage: Wollte die Queen mit ihrem Nichterscheinen die Informalität des Momentes aufrechterhalten?

Die dritte Vermutung ist weitaus politischer: Sobald die 92-Jährige abdankt, wird ihrem Sohn Charles der Thron zuteil. Sollen die Fotos möglicherweise den Übergang der Staatsgewalt und damit die neue Generation der Royals repräsentieren? Das würde auch das Fehlen von Prinz Philip erklären.

MEGA Prinz Charles mit seinen Söhnen, Schwiegertöchtern, Enkeln und seiner Frau Herzogin Camilla

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II.

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinz Philip

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de