Prinz Charles (70) hat viel mehr auf dem Kasten, als so mancher denken mag! Am Mittwoch, den 14. November, feiert der Thronfolger der britischen Krone seinen 70. Geburtstag. Mit einer großen Party sollen die Royals auf den Ehrentag des zweifachen Vaters anstoßen wollen – ob dort wohl auch ein wenig aus dem Nähkästchen geplaudert und getratscht wird? Denn Charles hat jede Menge ungeahnter Leidenschaften und Geheimnisse!

1. Er ist ein Workaholic

Als Prinz kann man stets ausschlafen, den Luxus der Krone genießen und muss niemals arbeiten gehen – nach diesem Motto lebt Charles jedoch ganz und gar nicht. Wie eine BBC-Doku enthüllte, ist der 70-Jährige ein echtes Arbeitstier, sitzt im Vorstand von ganzen 19 wohltätigen Organisationen und arbeite teilweise bis spät in die Nacht. Seinem Sohn Prinz William (36) zufolge sei der Blaublüter der fitteste Mann, den er kenne.

2. Er ist erfolgreicher und leidenschaftlicher Landwirt

Wie eine Royal-Expertin gegenüber RTL erklärte, sei der Sohn von Queen Elizabeth II. (92) nicht nur in der Politik und Charity engagiert – auch die Umwelt ist eines seiner Steckenpferde: "Er ist Landwirt und Businessman mit Umweltgedanken!" Sein Engagement für die Natur gehe sogar so weit, dass Charles laut The Telegraph einen Automotor entwickelt hat, der statt mit Benzin mit Weißwein angetrieben wird.

5. Er hat penible Ticks

Trotz all dieser bürgerlichen Passionen scheint er jedoch auch einige königlich-versnobte Angewohnheiten zu pflegen: So erklärte der ehemalige Butler von Charles verstorbener Ex-Frau Prinzessin Diana (✝36) nun RTL, der Anwärter auf den Thron bestehe auf zahlreiche Sonderbehandlungen: "Seine Schlafanzüge und Schnürsenkel werden jeden Morgen gebügelt und gefaltet. Sein Badewasser muss eine ganz besondere Temperatur haben. Jeder muss die Dinge so machen, wie er es möchte!", berichtete Paul Burrell (60).

3. Er ist ein wahrer Künstler

Cello, Trompete und Klavier – all diese Instrumente soll der Mann von Camilla Parker Bowles (71) bestens beherrschen. Auch das Malen scheint eine heimliche Neigung des dreifachen Opas zu sein: Auf einer britischen Kunstseite heißt es, Charles habe bereits mehrere Millionen Euro mit seinen Aquarellwerken eingenommen. Ganz nebenbei ist der Grauschopf Autor eines Kinderbuchs.

4. Er darf sich als König seinen Namen aussuchen

Wie schon zahlreiche Mitglieder der Königsfamilie vor ihm, besitzt der Brite neben neun Adelstiteln auch vier Vornamen: Charles Philip Arthur George – und aus diesen könnte er sich im Falle seiner Thronbesteigung einen auswählen, unter dem er regieren möchte. Auch seine Mutter, die Queen, hatte 1952 diese Wahl und entschied sich aus Elizabeth Alexandra Mary für den ersten ihrer drei Namen.

