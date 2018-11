Bleibt Jessie J (30) das Familienglück verwehrt? Eigentlich könnte es für die Sängerin gar nicht besser laufen. Sie ist nicht nur mit ihrer Musik supererfolgreich, sondern steht aktuell auch mit Schlagzeilen in den Medien, die bestimmt viele Frauenherzen zerbrechen ließen: Sie soll Womanizer Channing Tatum (38) daten. Kürzlich gab Jessie dann zwar auch noch bekannt, sich Kinder zu wünschen – doch das Gründen einer Familie ist aus niederschmetternden Gründen nicht absehbar. Die "Price Tag"-Interpretin berührte ihre Fans jetzt mit dem Geständnis, dass sie wahrscheinlich keinen Nachwuchs bekommen kann!

Wie das britische OK!-Magazin berichtet, habe Jessie ihren Konzertbesuchern in London das Geheimnis anvertraut. Während der Performance zu ihrem Song "Four Letter Word" soll es aus ihr herausgesprudelt sein: "Ich habe vor vier Jahren gesagt bekommen, dass ich niemals Kinder haben kann." Damit wolle sie jedoch kein Mitleid hervorrufen, sondern lediglich vermitteln, dass Menschen, die auch unter Fruchtbarkeitsproblemen leiden, nicht alleine sind. "Aber ich wollte mir auch selbst damit Freude bereiten, anderen Menschen etwas zu geben, das sie in den Momenten hören können, wenn es wirklich hart ist", erklärte sich der Popstar.

Diese Beichte kommt relativ unerwartet. Die Musikerin offenbarte nämlich kurz vorher gegenüber Marie Claire, dass sie eigentlich einen starken Kinderwunsch habe: "Als ich 25 wurde, änderte sich etwas in mir. Ich sehe Kinder in meiner Zukunft. Zu hundert Prozent. Sehr bald."

ZUMAPRESS.com / MEGA Channing Tatum, Schauspieler

Anzeige

Splash News Jessie J in New York

Anzeige

MAR/Capital Pictures / MEGA Jessie J bei einem Konzert in London

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de