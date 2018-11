Setzt Jessie J (30) den Turtelgerüchten mit einem Emoji ein Ende? Seit Anfang Oktober wird gemunkelt, dass sich die Sängerin und Channing Tatum (38) daten. Der Schauspieler hatte sich Anfang April von seiner Noch-Ehefrau Jenna Dewan (37) getrennt – und nicht nur sie flirtet nach dem Split wieder fleißig. Auch er könnte sich mittlerweile nach einer neuen Herzdame umgeschaut haben. Die Wahl scheint auf Jessie gefallen zu sein, zumindest wurde er auffällig oft auf ihren Konzerten gesichtet. Nun hat auch die "Price Tag"-Interpretin ein Event von ihrem Vielleicht-Freund besucht und danach eine vielsagende Nachricht auf ihrem Social-Media-Profil gepostet!

Channing, der besonders mit der Filmreihe "Magic Mike" große Erfolge gefeiert hat, erschuf in Anlehnung an die Streifen eine Stripshow. Bei der Premiere des Spektakels war Jessie am Samstag anwesend und schrieb unter ein Foto der Darsteller in ihrer Instagram-Story: "Herzlichen Glückwunsch, Channing. Was für eine Show! Ladys und Gentlemen, das solltet ihr euch nicht entgehen lassen!" Neben dem beruflichen Support für den Frauenschwarm teilte sie auch ein schlüpfriges Zungen-Emoji – für die Fans eine eindeutige Bestätigung der vermeintlichen Beziehung der beiden VIPs.

Auch diverse Insider waren sich unter anderem gegenüber Entertainment Tonight bereits sicher: "Channing und Jessies Beziehung ist noch sehr frisch. Aber sie passen einfach perfekt zusammen!" Erstmals hatte man das Duo im vergangenen September beim Minigolf gesichtet. Die 30-Jährige, die seiner Ex auch noch verblüffend ähnlich sieht, äußerte am Wochenende nur, dass sie zurzeit "sehr glücklich" sei.

Alberto E. Rodriguez/Getty Images Channing Tatum und Jenna Dewan

Getty Images Channing Tatum bei der "Smallfoot"-Premiere

Getty Images Jessie J bei einem Konzert im November 2017

