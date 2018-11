Ein Bachelor-Baby ist unterwegs! Das Glück des amtierenden US-Rosenkavaliers Arie Luyendyk, Jr. (37) will offenbar kein Ende mehr nehmen. Im großen Finale von The Bachelor hatte er sich noch einen kontroversen Fauxpas erlaubt: Der 37-Jährige hielt zunächst um die Hand von Becca Kufrin (28) an, servierte sie kurz darauf ab und machte dann Lauren Burnham (26) einen Antrag. Letztere verzieh ihm das Liebes-Chaos und willigte ein. Seitdem können die zwei gar nicht mehr aufhören zu strahlen. Jetzt gibt es einen weiteren Grund zur Freude: Die beiden bekommen Nachwuchs!

Diese News verkünden die werdenden Eltern im Interview mit Us Weekly: "Ich hatte das Gefühl, dass ich schwanger sein könnte. [...] Dann kam Arie mit dem positiven Test in der Hand und Tränen in den Augen heraus und sagte: 'Du bist schwanger'", erzählt Lauren. Zur Sicherheit habe sie sechs weitere Schwangerschaftstest gemacht, die alle positiv ausfielen. Obwohl das junge Paar noch keine Kinder geplant habe, könnte es nun offenbar gar nicht glücklicher sein.

In den ersten Monaten ging die frohe Botschaft allerdings mit unangenehmen Nebenwirkungen einher: "Oktober war miserabel, ich hatte eine solche Morgen-Übelkeit und habe das Haus kaum verlassen", erinnert sich die werdende Mama. In welchem Monat sie genau ist, hat sie noch nicht verraten. Eines steht aber fest: Die angehenden Eheleute können das nächste Kapitel ihres Lebens kaum erwarten!

Instagram / ariejr Arie Luyendyk, Jr., US-Bachelor 2018

Instagram / laureneburnham Lauren Burnham, TV-Star

Instagram / laureneburnham US-Bachelor Arie Luyendyk, Jr. und seine Verlobte Lauren Burnham

