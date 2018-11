Selbstjustiz gegen Plünderer? Seit einigen Tagen erschüttert ein großflächiger Waldbrand die Bewohner von Los Angeles. Das verheerende Flammen-Inferno hat bereits die Luxus-Anwesen von Miley Cyrus (25), Thomas Gottschalk (68) und anderen Celebrities niedergerissen. Die Malibu-Villa von Sängerin Pink (39) und Ehemann Carey Hart (43) sei zwar nicht direkt von dem lodernden Feuer bedroht, dennoch wurde die Familie zur Sicherheit evakuiert. Jetzt richtet sich Carey mit einem provokanten Bild an alle, die sich an dem Unglück bereichern wollen!

Der Brand hat in der evakuierten Zone einen Stromausfall verursacht und so die meisten Alarmanlagen außer Gefecht gesetzt. Das wiederum bietet Dieben die perfekte Gelegenheit, um das Hab und Gut der Stars unentdeckt einzusacken. Pinks Gatte will sich dem zur Wehr setzen und hat am Dienstag eine eindeutige Warnung auf Instagram gepostet. Auf dem Bild posieren zwölf vermummte Männer mit Waffen in den Händen. Vor ihnen befindet sich ein Schild, auf dem steht: "Plünderer werden vor Ort erschossen." Unter dem Hashtag #VerteidigeDeinLand kommentierte er den Schnappschuss mit folgenden Worten: "Falls du ein Plünderer bist, überlege dir zweimal, ob du zurück nach Malibu kommst."

Von einem Teil der Fans erntet der 43-Jährige für dieses Bild harsche Kritik. Viele sind in den Kommentaren der Ansicht, dass Gewalt auch keine Lösung sei und verurteilen diese Art der Selbstverteidigung. Andere bejubeln die Aufnahme. "Gott segne euch alle!", schreibt nur einer der Follower. Was sagt ihr zu dem Pic? Stimmt in der Umfrage ab!

Instagram / hartluck Carey Hart mit bewaffneten Männern

Anzeige

Getty Images Pink und Carey Hart bei der "Into The Blue"-Gala in Beverly Hills

Anzeige

Getty Images Carey Hart in Las Vegas

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de