Hat er ihr schon die Frage aller Fragen gestellt? Profi-Kicker Cristiano Ronaldo (33) und seine Freundin Georgina Rodriguez (23) sind seit über zwei Jahren in einer glücklichen Beziehung. Zusammen mit dem gemeinsamen Töchterchen Alana (1) und Cristianos drei Kindern Cristiano Ronaldo Jr. (8), Eva Maria (1) und Mateo (1) lebt das Paar in einer Mega-Villa in Italien. Jetzt sollen die beiden ihr Liebes-Glück auf ein neues Level gehoben haben: Ein Insider berichtet, dass sich der Fußballer und das Model verlobt hätten!

Bei einem romantischen Abendessen im Londoner Restaurant Zela wurden die Turteltäubchen mit zueinander passenden Ringen von Cartier gesichtet. "Cristiano hat Georgina schon längst einen Antrag gemacht und die Hochzeit wird stattfinden, aber nur wenige Menschen wissen von den Einzelheiten", erzählte eine anonyme Quelle der portugiesischen Zeitung Correio da Manha. Georgina soll sogar schon fleißig Hochzeitskleider anprobieren.

Für den Juventus Turin-Stürmer und das spanische Mannequin wäre es jeweils die erste Ehe. Bislang hat sich das Paar allerdings noch nicht zu den Gerüchten geäußert. Glaubt ihr, dass die zwei sich wirklich verlobt haben? Stimmt in der Umfrage ab!

WeirPhotos / SplashNews.com Georgina Rodriguez und Cristiano Ronaldo in London

Anzeige

SplashNews.com Georgina Rodriguez und Cristiano Ronaldo im Restaurant Zela in London

Anzeige

Instagram / georginagio Cristiano Ronaldo und Georgina Rodriguez im Urlaub

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de