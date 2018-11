Seit ihrer Verlobung mit Prinz Harry (34) im vergangenen November rückte auch die Familie von Herzogin Meghan (37) in den Fokus der Öffentlichkeit. Im Vorfeld der Hochzeit vor rund einem halben Jahr wurde viel schmutzige Wäsche gewaschen – und auch danach kam die Markle-Familie nicht zur Ruhe. Vor allem Meghans Halbschwester Samantha Grant holte in den vergangenen Monaten immer wieder gegen sie aus. Auch ihr Neffe Tyler Dooley erhebt nun schwere Vorwürfe: Meghans neue royale Familie habe die Markles zerstört.

In einer MTV-Dokuserie erklärte Tyler jetzt, warum er so wenig von der angeheirateten Familie seiner Tante hält. "Meine Familie wurde auseinander gerissen. Wenn wir ein wenig Unterstützung und Beratung gehabt hätten, vielleicht von der Royal Family, hätte eine Menge vermieden werden können", erklärte der Reality-TV-Star. Er und seine Familie hätten sich gewünscht, von Experten darüber aufgeklärt zu werden, wie man am besten mit der Presse umzugehen hat.

Auch ein anderes Thema beschäftigt Tyler und seine Familie bis heute: Die fehlende Einladung zur Hochzeit. "Wir dachten alle, wir würden zur Hochzeit eingeladen werden. Du solltest doch niemals deine Wurzeln vergessen, deine Familie, die mit dir groß geworden ist. Du darfst sie nicht vergessen." Die Schlagzeilen der vergangenen Monate hätten ihm und seinen Liebsten schwer zu schaffen gemacht.

Instagram / tylerscottdooley Tyler Dooley, Neffe von Herzogin Meghan

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im April 2018 in London

Getty Images Herzogin Meghan im April 2018 in London

