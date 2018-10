Leben wie die Royals in England! Das will sich auch Herzogin Meghans (37) Neffe nicht entgehen lassen. Tyler Dooley machte bisher Schlagzeilen damit, dass er eine Cannabissorte auf seiner legalen Marihuanafarm in den USA in Anlehnung an den Namen seiner berühmten Tante "Meghan Sparkle" nannte. Auch mit einer nur knapp entgangenen Festnahme in einem Londoner Klub sorgte der Royal-Verwandte für Aufsehen. Jetzt wird der Unternehmer bald in einer Reality-TV-Show zu sehen sein!

Wie Entertainment Tonight berichtet, werde der Sohn von Meghans Bruder Thomas Markle Jr. an der MTV-Sendung "The Royal World" teilnehmen. Dabei soll er zusammen mit anderen entfernten Verwandten aus europäischen Königshäusern auf einem luxuriösen Anwesen hausen, wo sie einmal so behandelt werden, als seien sie alle richtige Blaublüter. Der selbst ernannte Entrepreneur freute sich auf Instagram sehr auf das anstehende Format. "Hey, verpasst unsere brandneue Show 'The Royal World' nicht. Am 7. November um 10 Uhr geht's los", schrieb Tyler zu dem offiziellen Ankündigungsposter des Senders.

Ob dieses Engagement im Fernsehen für ihn besser verläuft als das letzte? Kurz vor der Hochzeit von Meghan mit Prinz Harry (34) warf man ihn und seine Familie als TV-Experten raus, weil sich herausgestellt hatte, dass sie kaum Kontakt zu der ehemaligen Schauspielerin hatten. Das scheint den Produzenten der neuen MTV-Show jedoch egal zu sein.

Instagram / tylerscottdooley Tyler Dooley, Neffe von Herzogin Meghan

Instagram / tylerscottdooley Tyler Dooley mit seiner Partnerin in London

WENN.com Thomas Jr, Tracy und Tyler Dooley bei ITV1

