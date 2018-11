Daniela (40) und Jens Büchner (49) machen momentan eine schwere Zeit durch! Erst vor wenigen Wochen mussten sie ihr Fan-Café auf Mallorca auf unbestimmte Zeit schließen und kassierten dafür einen derben Shitstorm im Netz. Mittlerweile ist klar, dass schwere gesundheitliche Probleme des Schlager-Stars der Grund für diese Entscheidung waren. Der Musiker soll derzeit im Krankenhaus liegen. Gott sei Dank steht seine Frau ihm zur Seite und demonstrierte das nun mit einem süßen Foto.

In ihrer Instagram-Story postete die Fünffach-Mami am Mittwochabend ein Foto, das die Hände des Paares zeigt. Liebevoll liegt Jens' Hand auf der seiner Gattin. Dabei kommen die Eheringe der beiden perfekt zur Geltung. Die Aufnahme versah Danni nur mit einem Herz. Vieler Worte bedarf der Beitrag wohl auch nicht. Damit will der Goodbye Deutschland-Star offenbar all seinen Fans zeigen, dass er und sein Schatz zusammenhalten – in guten und in schlechten Zeiten!

Auch für die Blondine ist die Situation alles andere als leicht. Sie bangt nämlich nicht nur um ihren Liebsten, sondern muss sich obendrein auch noch mit fiesen Hater-Kommentaren auseinandersetzen. Viele Netz-User warfen ihr vor, Jens' Krankheit medial auszuschlachten.

ActionPress Daniela und Jens Büchner in der Faneteria

Anzeige

Instagram / dannibuechner Jens und Daniela Büchner

Anzeige

Instagram / dannibuechner Jens und Daniela Büchner, "Goodbye Deutschland"-Stars

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de