Sie spricht zum ersten Mal über ihr Baby-Girl! Im September durften sich Rachel Weisz (48) und Daniel Craig (50) über Nachwuchs freuen: Ihre erste gemeinsame Tochter kam zur Welt. Nach der Geburt hielten sich die Hollywood-Stars in Bezug auf ihren Schatz bedeckt und bestätigten nicht einmal offiziell das Geschlecht ihres Kindes – bis jetzt! In einem aktuellen Interview schwärmte Rachel von ihrer kleinen Tochter.

Die 48-Jährige war in der Sendung The Late Show with Stephen Colbert zu Gast – dort verriet sie, ob ihre Prinzessin ihr oder ihrem Mann Daniel ähnlicher ist: "Sie sieht aus wie er, das tut sie wirklich", erzählte sie dem Gastgeber der Show strahlend. Außerdem gab die Beauty zu, dass ihr kleiner Fratz sie mächtig auf Trab halte. Auch zur Erziehung ihres Töchterleins äußerte sich Rachel – sie wolle ihren Spross menschlich erziehen.

Sowohl Rachel als auch Daniel haben bereits ein Kind aus einer früheren Beziehung: Die "Die Mumie"-Darstellerin wurde 2006 Mutter eines Sohnes und der "James Bond"-Schauspieler wurde 1992 Vater einer Tochter.

Elder Ordonez / SplashNews.com Daniel Craig und Rachel Weisz mit ihrer Tochter in New York

Getty Images Rachel Weisz, Schauspielerin

Kevin Winter / Staff / Getty Images Daniel Craig und Rachel Weisz

