Sara Kulka (28) ist einfach nur stolz! Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin ist dafür bekannt, dass sie ihr Mutterglück gerne mit ihrer Community teilt. Ihre Follower sind über die kleinen und großen Abenteuer ihres Mama-Alltag daher bestens informiert. Jetzt teilte die Blondine einen besonderen Meilenstein in der Entwicklung ihrer Kids mit ihren Fans: Ihre Tochter Matilda hat ganz selbstständig schwimmen gelernt!

Gemeinsam mit ihrer Familie genießt Sara aktuell einen Urlaub in den USA. Da darf natürlich auch die eine oder andere Schwimm-Session im Pool nicht fehlen. Vor allem Töchterchen Matilda entwickelte sich in den vergangenen Tagen zu einer echten Wasserratte. "Sie hat gestern hier in diesem Pool das erste Mal ohne Schwimmflügel eine ganze Bahn geschwommen und das völlig selbstbestimmt und ohne Schwimmkurs", freut sich die 28-Jährige auf Instagram. Die geborene Polin ist von Matildas plötzlichem Schwimmdrang völlig verblüfft, denn bis vor Kurzem hatte die Vierjährige noch Angst vor Wasser.

Auch wenn Sara megastolz auf ihren Spross ist, blutet ihr Mamaherz ein wenig. "So froh mich dieser Entwicklungsschritt auch macht, werde ich auch etwas wehmütig, weil ich merke, wie Matilda jetzt langsam immer größer wird", gibt sie ganz offen zu. Für die einstige Dschungelcamperin fühlt es sich wie gestern an, dass sie ihr kleines Mädchen gestillt hat.

Instagram / https://www.instagram.com/sarakulka_/ Sara Kulka mit ihren Töchtern im Urlaub

Instagram / sarakulka_ Influencerin Sara Kulka, 2018

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka mit ihren Töchtern Annabell und Matilda

