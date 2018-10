Sara Kulka (28) sorgt mit dieser Erziehungs-Methode für Diskussionen! Stolz erklärt die zweifache Mama ihren Fans, dass ihre jüngere Tochter Annabell mit 20 Monaten endlich trocken sei. Gleichzeitig offenbart die Ex-Dschungelcamp-Teilnehmerin, dass ihr kleiner Spross recht einwillig sei, wenn es um ihren Stuhlgang geht: Denn zwar ist Annabell trocken – doch ihr großes Geschäft macht die Mini-Kulka nicht ins Töpfchen, sondern in der Dusche!

Sarah spricht in ihrem aktuellen Instagram-Post ganz offen über die Eigenwilligkeit ihrer Tochter. "Ihren Stuhl hat sie mir schon deutlich kommuniziert, als sie knapp ein Jahr war, dennoch wollte sie dazu immer eine ruhige Ecke und nie die Windel dabei anhaben. Bis heute mag sie weder dazu auf die Toilette noch auf das Töpfchen gehen, zu Hause habe ich mit ihr vereinbart in die Dusche zu gehen." In vertrauten Umgebungen außerhalb ihres Zuhauses, verrichte Annabell ihr großes Geschäft ebenfalls in der Dusche – nur zum Urinieren gehe sie konstant aufs Töpfchen.

Ihre Netz-Community ist gespalten: Auf der einen Seite gibt es Gleichgesinnte, die Sara verstehen: "Tatsächlich ging von meiner Bekannten auch die Kleine fürs große Geschäft in die Dusche. Es hat sich von ganz alleine normalisiert", schreibt zum Beispiel ein Follower in den Kommentaren. Auf der anderen Seite trifft ihre Erziehung auf Unverständnis: "Völlig daneben, sorry. Die einzige Alternative zur Windel ist das Töpfchen oder die Toilette. Das müssen die Kids doch einfach lernen. Das ist einfach mal wieder der Weg des geringsten Widerstandes", empört sich ein anderer User unter dem Social-Media-Beitrag. Was ist eure Meinung? Stimmt ab!

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka mit ihrer Tochter Annabell

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka mit ihren Töchtern, 2018

Instagram / kulkasara Sara Kulka, Model

