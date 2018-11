Im Januar wurden Cathy (30) und Mats Hummels (29) zum ersten Mal Eltern. Seitdem erfreut die Influencerin ihre Netz-Gemeinde regelmäßig mit süßen Schnappschüssen aus ihrem Alltag als Mama. Vom gemeinsamen Flug nach Russland, um den Kicker-Papa bei der WM zu unterstützen, bis zum Strandurlaub präsentiert sich die Unternehmerin im Netz mit ihrem Ludwig. Ihr aktueller gemeinsamer Post sorgt jetzt für Lacher: Der Wonneproppen ignoriert Cathy total!

Die Fußballer-Gattin und ihr Sohnemann verbringen zurzeit ein paar sonnige Urlaubstage in Dubai. Auf dem Instagram-Pic der 30-Jährigen scheint die Stimmung zwischen den beiden aber nicht so schön zu sein wie das Wetter: "Ich weiß nicht, warum ich so ernst schaue. Ach, Moment: Doch! Er spielt lieber mit dem Wasser als mit mir. Okay, verstehe, du bist schon groß", witzelt die Dirndl-Designerin in der Bildunterschrift. Auf dem Foto blickt die Blondine tatsächlich ein wenig verstimmt, während der kleine Lu konzentriert an einer Box mit Wasser herumhantiert. Ihre Smileys in dem Post verraten aber, dass Cathy über die abgebildete Situation nur schmunzeln kann.

So geht es auch den Followern der Münchnerin. Sie finden ihren Web-Beitrag sehr erheiternd und versehen ihn mit Kommentaren wie "Sehr lustig" oder "Niedlich". Ein weiterer User hat auch Verständnis für Cathys Lage: "Kommt mir bekannt vor. Dafür wollen sie aber dann Aufmerksamkeit, wo man mal gerne alleine wäre."

Instagram / catherinyyy Designerin Cathy Hummels

Instagram / catherinyyy Cathy und Ludwig Hummels am Strand

Instagram / catherinyyy Cathy und Ludwig Hummels

