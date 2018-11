Bela Klentze (30) hat aus seiner Beziehung lange ein Geheimnis gemacht – doch mittlerweile steht er offen zu seiner Liebsten! Seit einigen Monaten schwebt der Alles was zählt-Schauspieler mit der Poledance-Trainerin Anne-Marie Kot (28) auf Wolke sieben. Im Netz hat er die Liebe zuvor schon angeteasert – doch er hat das Gesicht seines Schatzes stets konsequent hinter Emojis versteckt. Und genau das war für den TV-Star auch mit ein Grund, die Verbindung öffentlich zu machen!

Denn der 30-Jährige hatte es satt, seine Anne-Marie auf Pics immer verstecken zu müssen. Im Promiflash-Interview verriet er: "Wir hatten wie jedes andere Pärchen auch dann doch irgendwann mal das Bedürfnis, bei Instagram ein Foto zu posten. Wir unternehmen viel zusammen und dann entstehen schöne Bilder und dann musste man immer aufpassen, ihr Gesicht nicht zu zeigen. Dieses Versteckspiel macht nicht so viel Freude." Mit ihrem Schritt in die Öffentlichkeit wollten die Turteltauben aber auch verhindern, dass falsche Informationen oder Spekulationen in den Medien kursieren – sie wollten selbst ihre Partnerschaft publik machen.

Kennengelernt haben sich der Hottie und die Zirkusartistin backstage bei der TV-Show Team Ninja Warrior. "Da hat sie mir ganz schöne Augen gemacht und da musste ich halt den ersten Schritt wagen", schwärmte der frisch verliebte Bela weiter.

Instagram / bela_klentze Anne-Marie Kot und Bela Klentze

Anzeige

Instagram / bela_klentze Bela Klentze, Schauspieler

Anzeige

Promiflash Bela Klentze und Freundin Anne-Marie Kot

Anzeige

Wünscht ihr euch weitere Beziehungsupdates zu Bela und Anne-Marie? Ja, unbedingt! Nein, muss nicht! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de