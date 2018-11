Prinz Charles ist wahrlich ein echter Naturliebhaber! Erst vor wenigen Tagen feierte der Thronfolger im Kreise der royalen Familie seinen 70. Geburtstag. Anlässlich seines Ehrentages strahlte die BBC nicht nur eine neue Dokumentation über den einstigen royalen Rebellen aus – Charles selbst gab in einer Fachzeitschrift auch einen Einblick in das Privatleben des zukünftigen Königs: Er liebt es, auf seinem schottischen Anwesen Eichhörnchen zu füttern – im Haus!

In berühmten Disney-Filmen wie Aschenputtel oder Schneewittchen sind es stets die Märchenprinzessinnen, die eine ganze besondere Beziehung zu wilden Tieren wie Vögel, Häschen oder Eichhörnchen haben. Im wahren Leben ist es mit Charles ein echter Prinz, der eine enge Naturverbundenheit an den Tag legt. In einer Sonderedition von Country Life sprach Charles jetzt über die haarigen Besucher seines schottischen Landsitzes: "Sie kommen ins Haus in Birkhall und sie jagen sich gegenseitig im Kreis. Wenn ich ganz still dasitze, rennen sie auch um mich rum." An dieser kleinen Jagd habe der Royal so viel Spaß, dass er ab und zu Nüsse in den Taschen seiner Jacken verstecke und diese dann über einen Stuhl hänge. "Ich sehe dann, wie ihre Schwänze aus den Taschen herausgucken, während sie die Nüsse sammeln – es sind unglaublich besondere Kreaturen", fuhr er fort.

Doch damit nicht genug! Im selben Interview verriet sein Sohn Prinz William (36) den Lesern, dass sein Vater sogar Namen für die kleinen Strolche habe. Wie diese genau lauten, behielt er jedoch für sich. Wen wundert es bei dieser süßen Geschichte noch, dass Charles Schirmherr des Red Squirrel Survival Trusts (zu Deutsch: Stiftung zum Fortbestand roter Eichhörnchen) ist.

REX FEATURES LTD. Der schottische Landsitz Birkhall im Jahr 1984

Getty Images Prinz Charles, Queen Elizabeth II. und William Shawcross in Birkhall 2009

Getty Images Prinz Charles und Herzogin Camilla in Ballater, Schottland 2006

