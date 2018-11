Alena Fritz (29) ist tieftraurig! In Kalifornien – der ehemaligen Wahlheimat des Models – wütet gerade ein verheerender Waldbrand. Schon einige Promis verloren ihr ganzes Hab und Gut in den Flammen. Auch Alenas ehemaliges Anwesen, auf dem sie von 2013 bis 2015 lebte, ist von den Auswirkungen der Feuersbrunst betroffen. Für die junge Mutter ist es schwer zu ertragen, ihr einstiges Zuhause jetzt in Schutt und Asche zu sehen.

In ihrer Instagram-Story teilte die Beauty ein Vorher- und ein Nachher-Bild ihres früheren Hauses. Auf dem alten Schnappschuss ist das große Anwesen noch in voller Pracht zu sehen. Auf dem zweiten Bild sind von der Villa nur noch Ruinen geblieben. Dazu schrieb sie: "Es macht mich unendlich traurig, den Ort, an dem ich mich so wohl und zu Hause gefühlt habe, so zu sehen."

Gegenüber Promiflash verriet Alena bereits, dass es ihr mittlerweile sogar Gänsehaut bereite, alte Fotos ihres Hauses zu sehen: "Hier bin ich das letzte Mal gegangen – als ob ich geahnt hätte, dass ich nicht mehr dorthin zurückkehren werde." Besonders schwer treffen sie aber die Schicksale derer, die nicht nur ihre Wohnungen, sondern auch ihr Leben verloren haben. "Meine Gedanken sind bei den Betroffenen, die ihr Zuhause verloren haben, und bei den Angehörigen der Verunglückten", erklärte sie.

Instagram / alena.fritz Alena Fritz vor ihrem Los Angeles-Anwesen

Anzeige

Instagram / alena.fritz Alena Fritz' ehemaliges Anwesen

Anzeige

Instagram / alena.fritz Alena Fritz, Model und Moderatorin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de