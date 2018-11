Alena Fritz (29) kann nicht glauben, was sich in ihrer ehemaligen Wahlheimat abspielt! In Kalifornien wüten derzeit schwere Waldbrände: In den lodernden Flammen rund um Los Angeles sind bereits zahlreiche Anwesen abgebrannt. Auch die Promi-Villen von Thomas Gottschalk (68) oder Miley Cyrus (25) fielen der Naturkatastrophe zum Opfer. Das Model hat ebenfalls eine Zeit lang in der Region gelebt: Auf Promiflash-Anfrage verrät sie nun, dass auch ihr ehemaliges Haus nur noch Schutt und Asche ist!

Von 2013 bis 2015 lebte Alena in Malibu. Mittlerweile hat sie ihren Wohnort zwar wieder nach Deutschland verlagert, trotzdem ist sie von der aktuellen Situation im Großraum L.A. betroffen: "Ich selbst habe noch einen Teil meiner Kleidung und meiner Besitztümer in Malibu gehabt, wo ich mich unheimlich wohlgefühlt habe. Dass auch mein altes Zuhause abgebrannt ist, kann ich noch immer nicht glauben", schildert die 29-Jährige ihr Gefühlschaos. Vor allem beim Blick auf alte Fotos vor ihrem ehemaligen Haus bekommt die Promi-Mama Gänsehaut: "Hier bin ich das letzte Mal gegangen – als ob ich geahnt hätte, dass ich nicht mehr dorthin zurückkehren werde."

Alena denkt bis heute gerne an ihre Zeit in den USA zurück. Daher ist sie in Gedanken nun auch bei den Anwohnern ihrer ehemaligen Wahlheimat. "Die Zustände in Kalifornien stimmen mich extrem traurig. Meine Gedanken sind bei den Betroffenen, die ihr Zuhause verloren haben, und bei den Angehörigen der Verunglückten", spricht die Moderatorin ihr Mitgefühl aus.

