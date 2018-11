April Love Gearys (23) Vorfreude auf ihr zweites Baby ist ungebrochen! Das schwangere Model, ihr Liebster Robin Thicke (41) und die gemeinsame Tochter Mia haben schwere Tage hinter sich: Auch sie waren von den in Kalifornien wütenden Waldbränden betroffen und mussten aus ihrem Anwesen am vergangenen Freitag fliehen. Das Haus in Malibu fiel den Flammen schließlich zum Opfer, die kleine Familie ist allerdings in Sicherheit. Nun schaut die schwangere April mit einem besonderen Schnappschuss in eine hoffnungsvollere Zukunft.

Auf Instagram teilte die werdende Zweifach-Mama ein Selfie, auf dem sie ihren Followern ihre gewachsene Körpermitte präsentiert. Mit einem schlichten "Babygirl" untertitelte die 23-Jährige das Pic. Die Strapazen der vergangenen Tage scheint sie darauf mit strahlender Miene wegzulächeln. Erst Ende August hatte das Paar mit einem rosafarbenen Kuchen verkündet, dass es ein weiteres Mädchen erwartet.

Auf einem weiteren Foto ist die zerstörte Villa der kleinen Familie zu sehen, das Anwesen brannte offenbar bis auf die Grundmauern ab. "Zwar sind materielle Dinge ersetzbar, aber die Erinnerungen, die wir mit diesem Ort verbinden, nicht", kommentierte April das Bild in ihrer Instagram-Story.

Instagram / aprillovegeary April Love Gearys Wohngegend in Malibu

Getty Images Robin Thicke und April Love Geary bei der amfAR Gala 2018 in Los Angeles

Instagram / aprillovegeary April Love und ihre Tochter Mia, Juli 2018

