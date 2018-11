Ist Vicky Pattison (31) etwa wieder auf dem Markt? Erst im Mai hatte die Geordie Shore-Bekanntheit ihre Verlobung mit ihrem Schatz John Noble öffentlich gemacht. Doch noch vor der Hochzeit, die im kommenden Jahr stattfinden sollte, machten nun unschöne News die Runde: Vickys Gatte in spe wurde beim heftigen Fremdflirten erwischt. Jetzt absolvierte die betrogene TV-Beauty ihren ersten Auftritt nach dem Eklat – allerdings ohne Klunker am Finger!

Am Mittwochmorgen trat die Brünette in der britischen Talkshow This Morning auf. Ein kleines Detail erregte dabei die Aufmerksamkeit der Zuschauer: ihr blanker Ringfinger! Das Model hatte seinen Verlobungsring offenbar vor dem Auftritt abgenommen. Ob die Abwesenheit des Schmuckstücks bedeutet, dass auch ihre Verlobung und ihre Beziehung der Vergangenheit angehören, ist im Moment aber noch unklar. Ein eindeutiges Statement gibt es bisher weder von Vicky noch von John.

Fest steht nur, dass die 30-Jährige keine Anzeichen von Herzschmerz zeigte. Statt herunterhängender Mundwinkel trug sie die ganze Zeit über ein breites Lächeln im Gesicht und machte sogar ein paar anzügliche Scherze über ihren UK-Dschungelcamp-Kollegen Nick Knowles.

Getty Images John Noble und Vicky Pattison

Rocky/WENN.com Vicky Pattison in London

WENN.com Georgia Toffolo und Vicky Pattison bei "This Morning"

