Rund einen Monat ist es nun schon her, dass Prinzessin Eugenie (28) ihrem Liebsten Jack Brooksbank (32) auf Schloss Windsor das Jawort gab. Es war ein Tag voller Emotionen und zahlreicher Gäste. Darunter waren neben zahlreichen Stars aus Hollywood natürlich auch die engsten Familienangehörigen des Paares. Eine Person wurde dabei aber schmerzlich vermisst – und zwar Prinzessin Diana (✝36). Die Brautmutter Sarah Ferguson (59) hätte sie an diesem Tag gerne an ihrer Seite gehabt.

Im Interview mit Daily Mail sprach Fergie nun ganz rührend von ihrer verstorbenen Freundin. Bei der Hochzeit ihrer Tochter hat sie ihr wohl sehr gefehlt. "Ich habe an abwesende Freunde und Familie gedacht – an Diana. Aber sie ist immer bei mir. Was ich am meisten vermisse, ist ihr Lachen", erklärte sie. Die beiden Frauen kannten sich viele Jahre. Diana soll Fergie sogar mit deren Ex-Ehemann Prinz Andrew (58) bekannt gemacht haben. Während einer Party auf Schloss Windsor stellte sie ihrem Schwager die Britin vor und es hat direkt gefunkt. Nur wenige Tage später hatten sie ihr erstes Date.

1986 gaben sich Fergie und Andrew dann das Jawort. Doch die Ehe zerbrach nach zehn Jahren. Trotzdem haben die beiden noch immer ein gutes Verhältnis zueinander. Deshalb wurde kurz nach den Hochzeits-Feierlichkeiten sogar gemunkelt, dass die beiden ihrer Liebe vielleicht noch eine Chance geben. Eine Vermutung, der die 59-Jährige aber widersprach. Trotzdem habe sie großen Respekt vor ihrem Ex. "Ich bin so stolz auf ihn und werde ihm immer beistehen", schwärmte sie.

Getty Images Sarah Ferguson bei einer Gala in London

The Picture Library / SilverHub Sarah Ferguson und Prinzessin Diana bei einem Polo-Spiel, Juni 1982

i-Images/face to face / Actionpress Sarah Ferguson und Prinz Andrew

