Prinzessin Eugenies (28) Gästeliste hat es in sich! In den vergangenen Tagen musste sich die Enkelin von Queen Elizabeth II. (92) mächtig Kritik gefallen lassen: Die Briten waren überhaupt nicht begeistert davon, dass sich die Kosten der Hochzeit auf zwei Millionen Pfund belaufen sollen. Doch die royalbegeisterten Stars scheinen sich nicht daran zu stören: Sie strömen aktuell in Scharen ins Schloss Windsor, um bei der opulenten Trauung dabei zu sein!

Eugenie scheint in der Welt der Promis ziemlich gut vernetzt zu sein. Egal, ob aus der Musik-, Film,- oder Modebranche: Im Schloss Windsor tummelt sich aktuell das Who is Who der Stars. Ob Chartstürmer James Blunt (44), Schauspielerin Demi Moore (55) oder Supermodel Naomi (48) Campbell – sie alle haben sich in ihren feinsten Zwirn geworfen und wollen sich das Jawort von Eugenie und Jack auf keinen Fall entgehen lassen. Insgesamt werden am heutigen Tag 850 Gäste auf Schloss Windsor erwartet.

Natürlich darf auch Robbie Williams (44) an diesem Tag nicht fehlen: Seine Tochter Theodora Rose (6) begleitet das heutige Brautpaar als Blumenmädchen. Gerüchten zufolge wird sie bei dieser Aufgabe unter anderem Gesellschaft von Prinz George (5) und Prinzessin Charlotte (3) bekommen.

Getty Images Demi Moore auf dem Weg ins Schloss Windsor

Getty Images Robbie Williams mit seiner Ehefrau Ayda Field (r.) und seiner Schwiegermama Gwen Field (l.)

Getty Images James Blunt und seine Frau Sofia

Getty Images Liv Tyler in Windsor

Getty Images Ellie Goulding bei der Hochzeit von Prinzessin Eugenie



