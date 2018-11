Könnte es tatsächlich ein Liebes-Comeback bei Prinz Andrew (58) und Sarah Ferguson (59) geben? Die Eltern von Prinzessin Beatrice (30) und Prinzessin Eugenie (28) sind bereits seit über 20 Jahren getrennt. Dennoch versteht sich das geschiedene Royal-Paar blendend – sogar so gut, dass es immer wieder Gerüchte gibt, sie könnten es noch einmal miteinander versuchen. Jetzt spricht Sarah endlich Klartext und verrät, was an diesen Liebes-Spekulationen wirklich dran ist.

Trotz einer skandalträchtigen Trennung im Jahr 1992 sind die Rothaarige und Andrew mittlerweile ein Herz und eine Seele. Sie wohnen sogar immer noch Tür an Tür auf dem Gelände des Windsor Castles. Spätestens seit Eugenies Traumhochzeit im Oktober hoffen viele Royal-Fans, dass aus dieser freundschaftlichen Beziehung vielleicht auch wieder mehr werden könnte. Fergie äußert sich dazu in einem Daily Mail-Interview: "Wir sind glücklich, wie es jetzt gerade läuft. Wir genießen es, beieinander zu sein. Wir erlauben dem anderen, aufzublühen. Ich weiß, das klingt wie ein Märchen, aber so ist es einfach."

Ist eine Liebes-Reunion also wirklich ausgeschlossen? Zumindest schwärmt die 59-Jährige nur allzu gerne von ihrem Ex. "Ich bin so stolz auf ihn. Ich stehe ihm zur Seite und das werde ich auch immer tun. Obwohl wir kein Paar mehr sind, glauben wir wirklich aneinander", meint sie in dem Interview.

Getty Images Sarah Ferguson beim The Beating Hearts Ball in London

WENN Sarah Ferguson und Prinz Andrew bei ihrer Hochzeit 1986

Splash News Sarah Ferguson und Prinz Andrew nach einem Dinner in London

