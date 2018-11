Er bekommt von allen Seiten mentale Unterstützung! Seit einigen Tagen liegt Jens Büchner (49) erneut im Krankenhaus. Sein gesundheitlicher Zustand soll laut seiner Frau Daniela noch immer kritisch sein. In den vergangenen Tagen ließen dem Wahl-Mallorquiner bereits viele seiner Promi-Kollegen rührende Genesungswünsche zukommen – darunter auch die Stars von Goodbye Deutschland. Jetzt meldeten sich die Macher der Sendung ebenfalls zu Wort!

Das "Goodbye Deutschland"-Team veröffentlichte am Freitag auf Instagram eine Reihe von Bildern mit Nachrichten an Jens und seine Familie. "In Gedanken immer bei dir. Freunde, Bekannte, Wegbegleiter, Fans nehmen Anteil an Jens' Gesundheitszustand", schrieben die Schöpfer der Show. Zahlreiche Stars wie Gina-Lisa Lohfink (32), Bert Wollersheim (67) oder Frank Fussbroich (50) brachten auf diesem Weg ihre Anteilnahme an der schweren Zeit des Ex-Dschungelcamp-Kandidaten zum Ausdruck.

Auch Freunde und Fans des Musikers wandten sich bereits via Social Media an den 49-Jährigen. "Jens und Danni Büchner. Fühlt euch umarmt" und "Jens Büchner, du schaffst das verdammt noch mal!!!!! Kämpfe!!!! Ich bin mit meiner ganzen Kraft und Gedanken bei dir", lauteten nur zwei der aufmunternden Kommentare.

ActionPress Jens Büchner, "Goodbye Deutschland"-Star

ActionPress / Friedrich, Jürgen Jens und Daniela Büchner auf Mallorca

Instagram / dannibuechner Daniela und Jens Büchner, "Goodbye Deutschland"-Stars

