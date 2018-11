Jens Büchner (✝49) war stets ein Unterhaltungs-Garant! Der Entertainer verstarb am Samstag nach einem längeren Aufenthalt im Krankenhaus – Fans und Freunde sind schockiert über den tragischen Verlust! Der beliebte Mallorca-Auswanderer wird seinen Supportern jedoch immer in guter Erinnerung bleiben, durch seine zahlreichen TV-Auftritte machte sich der 49-Jährige unvergesslich. In einem Format verfolgten die Promiflash-Leser ihr Idol vor den Bildschirmen am liebsten!

In einer Promiflash-Umfrage (Stand: 18.11.2018, 00:05 Uhr, 2.192 Teilnehmer) wählten 65,1 Prozent der User Jens' Auftritte bei Goodbye Deutschland auf ihren Platz 1! In dem Auswanderer-Format war der TV-Star bereits seit 2011 zu sehen. Er zeigte persönliche Einblicke, teilte schwere berufliche und private Momente, aber auch die glücklichsten Zeiten mit den Zuschauern. Auf den zweiten Rang der liebsten TV-Momente erklärten 22,8 Prozent der Nutzer Jens' Besuch im Dschungelcamp 2017. 13 Tage lang kämpfte sich der Mann von Daniela Büchner (40) durch das Abenteuer-Format, trat in zahlreichen Challenges um die begehrten Sterne an.

Mit seiner Liebsten trat Jens dieses Jahr auch im Pärchen-Format Das Sommerhaus der Stars auf. Das Power-Couple polarisierte mit frechen Sprüchen. 11,1 Prozent der Promiflash-Leser verfolgten ihr Idol dort besonders gern! Mit nur einem Prozent kürten die Follower Jens' DSDS-Casting auf den letzten Rang. Vor einem Jahr versuchte der Schlagerstar, Dieter Bohlen (64) von seinen Gesangskünsten zu überzeugen.

MG RTL D / 99pro media Daniela und Jens Büchner in der Faneteria

RTL Jens Büchner bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" 2017

RTL / Stefan Gregorowius Jens Büchner vor der DSDS-Jury



