Diese Nachricht versetzte Jens Büchners (✝49) Fans in Schockstarre: Der beliebte Mallorca-Auswanderer verstarb am Samstagabend im Beisein seiner Familie. Zuvor kämpfte der Fernseh-Star noch in einer Klinik um sein Leben – der Stress der vergangenen Jahre im Rampenlicht hatten ihm stark zugesetzt, er litt unter anderem an Magengeschwüren. Zu Lebzeiten faszinierte der Lebemann etliche Fans mit seinen Auftritten im TV und seinem unbändigen Arbeitswillen. Promiflash fasst sein bewegtes Leben zusammen.

Die ersten Fußstapfen machte der gebürtige Sachse mit seinem Auftritt bei Goodbye Deutschland im Jahr 2011 – damals wanderte er mit seiner nun Ex-Partnerin Jennifer Matthias und dem gemeinsamen Sohn nach Mallorca aus. Auf der Lieblingsinsel der Deutschen versuchte sich der 49-Jährige seither unter anderem als Hotelbesitzer oder Schmuckdesigner, stets begleitet von einem Fernsehteam. Seine gesanglichen Künste machte er sich 2014 zu Nutzen: In diesem Jahr startete er als Schlagersänger voll durch! Auch im Casting von DSDS probierte er mit seinem Song "Augen zu durch" sein Glück – schaffte es jedoch nicht in den Recall.

Seit 2015 ging Jens mit seiner Ehefrau Daniela (40) durchs Leben. Die romantische Traumhochzeit wurde sogar im Fernsehen übertragen. Die Blondine, mit der er Zwillinge hat, stärkte dem Fanliebling auch bei seinem Besuch im Dschungelcamp 2017 den Rücken – und ging ein Jahr später mit ihrem Liebling ins Sommerhaus der Stars. Dort begeisterte das Paar die Zuschauer mit ihrer offenen und ehrlichen Art.

Jens lebte sein Leben in vollen Zügen – er gönnte sich kaum eine Pause. Er zog sein Bühnenprogramm stets durch, auch wenn es ihm nicht gut ging, nur um seine Supporter nicht zu enttäuschen. Jens hinterlässt seine Frau und seine fünf leiblichen Kinder.

WENN.com Jens Büchner bei einem Auftritt in Krümels Stadl auf Mallorca

Getty Images Daniela und Jens Büchner

Instagram / Buechnerjens Jens und Daniela Büchner mit ihren Kindern Diego Armani und Jenna Soraya

Facebook / Jens Büchner Jens Büchner mit seinen Kids

RTL / Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Jens Büchner bei seinem Auszug aus dem Dschungelcamp, Januar 2017

RTL / Stefan Gregorowius Jens Büchner vor der DSDS-Jury

Stefanie Schumacher / 99promediaGmhH Jens und Daniela Büchner bei ihrer Hochzeit



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de