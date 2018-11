Geld stinkt nicht – nein, es duftet! Das hat Keeping up with the Kardashians-Star Kim Kardashian (38) nun verraten und so einer uralten Binsenweisheit zu neuem Glanz verholfen. Zu verdanken ist die Erkenntnis jedoch eigentlich einem ganz anderen: Ehemann Kanye West (41), mit dem Kim trotz Krisen seit Jahren zusammenlebt. Er ist es nämlich, der Kim zufolge "reich riecht" – was bei einem dreistelligen Millionenvermögen ganz schön in die Nase gehen kann.

Gelegenheit für ihre erstaunliche Aussage hatte Kim bei einer Befragung durch das Magazin The Cut. Hier wurde sie neben vielen anderen Dingen auch danach gefragt, wonach ihr Kanye denn duften würde. Die erstaunliche Antwort: "Reich. Ich kann es nicht wirklich erklären, aber eben wie eine reiche Person. Wie… Geld, ich weiß es nicht. Er riecht wie etwas, das man als wirklich teuer empfindet, eine Saint-Laurent-Parfum-Kampagne vielleicht."

Mittlerweile ist diese Liebeserklärung aber stark in den Hintergrund gerückt. Das Haus der Kardashians liegt in den Hidden Hills westlich von Los Angeles, wo derzeit schwere Waldbrände wüten. Kim und ihr Mann hatten laut Medienberichten sogar private Brandbekämpfer angeheuert, um der Flammen Herr zu werden und auch die Nachbaranwesen mit zu schützen. Die Kardashians mussten ihre 60-Millionen-Dollar-Villa zuvor bereits verlassen.

Jesse Grant/Getty Images Kim Kardashian, Reality-TV-Star

enewsimage / ActionPress Kanye West in New York, September 2018

AM/Brian Prahl/Splash News / SplashNews.com Kim Kardashian und Kanye West in Miami

