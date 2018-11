Er ist der absolute Pechvogel! Am Freitag verletzte sich Felix Neureuther (34) kurz vor dem Start des alpinen Weltcup-Slaloms in Finnland. Beim Training hatte sich der Ski-Rennfahrer den Daumen ausgekugelt und gebrochen. Zuerst wollte der Wintersportler es noch mit einer Schiene probieren, doch die Schmerzen waren einfach zu groß: Felix sagte nun seine Teilnahme ab und wird sich kommende Woche einer OP unterziehen!

Diese traurige Gewissheit bestätigte der 34-Jährige jetzt gegenüber ARD. "Es macht keinen Sinn. Die Schmerzen sind einfach zu groß. Deswegen habe ich beschlossen, nach Hause zu fahren und mich so schnell wie möglich operieren zu lassen", erzählte der Familienvater im Interview. Am Freitag hatte sich der Slalom-Spezialist noch äußerst optimistisch gezeigt, teilte sogar noch ein Selfie mit einem dicken Verband von sich mit seinen Fans.

Bereits vor einem Jahr verfolgte Felix das Verletzungspech. Im November 2017 riss das Kreuzband des Sportlers, als er einen schweren Sturz beim Training in den USA hatte. "Mir war sofort klar, dass es mich schlimmer erwischt hatte", erzählte der beste Freund von Bastian Schweinsteiger (34) damals gegenüber Bild. Aus diesem Grund konnte Felix letztendlich auch an den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang 2018 nicht teilnehmen.

