Zayn Malik (25) ist vom Glauben abgefallen! Der Ex-One Direction-Sänger und Freund von Supermodel Gigi Hadid (23) galt bisher als einer der bekanntesten britischen Muslime. Doch mit seinem Glauben stieß er nicht immer auf Sympathie: Während seiner Zeit bei der Boyband musste der 25-Jährige wegen der vielen islamfeindlichen Kommentare sogar vorübergehend seinen Twitter-Account löschen. Doch nun enthüllte Zayn, dass er sich gar nicht mehr als Muslim sieht.

Im Interview mit der britischen Vogue antwortete er auf die Frage, ob er sich selbst noch als Muslim bezeichnen würde: "Nein, würde ich nicht." Er sei zwar spirituell und glaube an einen Gott, die islamischen Regeln befolge er aber nicht. "Ich glaube nicht, dass man ein bestimmtes Fleisch essen muss, über das auf eine bestimmte Weise ein Gebet gesprochen wurde, und ich glaube auch nicht, dass man fünfmal am Tag in einer bestimmten Sprache beten muss", erklärte der Sänger in dem Interview. Seinen Glauben fasste der Popstar, der kürzlich gestand, mit keinem seiner 1D-Bandkollegen befreundet gewesen zu sein, stattdessen so zusammen: "Ich glaube einfach, wenn man ein guter Mensch ist, wird alles gut für einen laufen."

Zayns Vater stammt aus Pakistan, seine britische Mutter konvertierte für ihren Mann zum Islam. Familienstreit gab es wegen der neuen Ansichten des Sohnes aber nicht: "Sie haben uns immer die Wahl gelassen, unsere eigenen Entscheidungen zu treffen", so der Sänger.

Will Alexander/WENN Zayn Malik und Gigi Hadid in London

Anzeige

enewsimage / ActionPress Zayn Malik, Musiker

Anzeige

Neilson Barnard / Getty Images Zayn Malik und Gigi Hadid bei einer Veranstaltung in New York 2016

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de