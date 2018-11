Jens Büchner (✝49) liebte seine Frau Daniela (40) bis zu seinem letzten Atemzug! Am Samstag verstarb der Goodbye Deutschland-Star im Kreise seiner Familie an den Folgen seiner schweren Lungenkrebserkrankung. Sein Ableben löste bei seinen Fans und vielen Promis große Trauer aus. Nach dem Tod ihres Mannes hüllte sich Daniela zunächst in Schweigen – doch nun enthüllte die 40-Jährige die letzten Worte, die ihr Mann an sie gerichtet hatte.

Mit Bild sprach die Blondine über den Moment des Abschieds mit ihrem Mann: "Jens’ letzte Worte an mich waren, dass er mich liebt und glücklich war." Außerdem erzählte sie, dass sie zum Schluss Jens' Lieblings-Musik gehört hätten: Die Flippers und Whitney Houston (✝48). Schließlich sei er um 18:30 Uhr verstorben. Jens und Danni hatten zwei Kinder zusammen: die Zwillinge Jenna und Diego. Außerdem brachten beide aus vergangenen Beziehungen jeweils drei Kinder in die Ehe mit.

Nun muss Daniela den Verlust ihres Mannes verkraften. In dieser schwierigen Zeit fühlen viele mit der Witwe mit– unter anderem Ballermann-Star Melanie Müller (30): "Für sie ist es am beschissensten. Ihre große Liebe ist nicht mehr da, aber du musst dein Leben weiter bestreiten", erzählte die Ballermann-Sängerin voller Anteilnahme gegenüber RTL.

Instagram / buechnerjens Daniela und Jens Büchner

Marco Meister/ActionPress Jens Büchner und Ehefrau Daniela in Bremen

Starpress/WENN.com Daniela und Jens Büchner beim Deutschen Comedypreis 2016

