Daniela Büchner (40) musste diese Woche einen furchtbaren Schicksalsschlag verkraften: Ihr Mann und Goodbye Deutschland-Star Jens Büchner ist am Samstag an den Folgen seiner Lungenkrebserkrankung verstorben – er wurde nur 49 Jahre alt. Nach der Todesmeldung gedachten viele seiner prominenten Weggefährten des Kult-Auswanderers. Eine denkt momentan aber vor allem an die Witwe des Reality-Stars: Melanie Müller (30). Die ehemalige Dschungelcamp-Queen sprach in einem Interview nun ihr Mitgefühl für die 40-Jährige aus.

"Für sie ist es am beschissensten. Ihre große Liebe ist nicht mehr da, aber du musst dein Leben weiter bestreiten", erzählte die Ballermann-Sängerin voller Anteilnahme gegenüber RTL. Ihr Leben müsse weitergehen, so die Musikerin. Schließlich habe sie Kinder zu finanzieren. Zudem hatte Melanie noch einen Rat für die mehrfache Mama: "Mach dein Leben so, dass es deiner Familie gut geht."

Jens stellte Daniela 2016 als seine neue Partnerin vor – am 03. Juni 2017 gaben sich die beiden Turteltauben das Jawort. Die Krönung ihrer Liebe waren ihre Zwillinge Diego und Jenna, die im Sommer 2016 auf die Welt kamen. Auch kleinere und größere Probleme bewältigen die beiden bisher stets gemeinsam und hielten immer zusammen.

Instagram / micaela.schaefer.official Jens Büchner, Daniela Büchner, Micaela Schäfer und Melanie Müller

Melanie Müller Mike Blümer, Daniela Karabas, Jens Büchner und Melanie Müller beim "Grillmüller"-Opening in Paguera

Action Press / wcrART/face to face Daniela und Jens Büchner beim Deutschen Comedypreis 2016

