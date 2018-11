Er ließ sich zu seinem 70. Geburtstag so richtig feiern! Am Mittwoch lud Prinz Charles (70) Royals aus aller Welt ein, um diesen besonderen Anlass ausgiebig mit ihm zu feiern. Doch auch die Fans des Königshauses kamen am Ehrentag des britischen Thronfolgers voll auf ihre Kosten. Charles ließ einen virtuellen Rundgang seines Hauses in London anfertigen – das nun alle Welt besichtigen kann.

Bei Google Arts & Culture kann man sich jetzt durch das Zuhause des Prinzen klicken. Charles und seine Frau Herzogin Camilla (71) leben im sogenannten Clarence House in London. Das luxuriöse Anwesen liegt direkt am schönen Green Park und in Sichtweite des Buckingham Palace. Im Rahmen des Netz-Rundgangs kann man unter anderem den imposanten Garten besichtigen, den der 70-Jährige in Gedenken an seiner Großmutter Queen Mum selbst entworfen hat. Insgesamt ist die virtuelle Tour äußerst detailreich – man kann sogar die persönlichen Fotos sehen, die Charles im Flur hängen hat.

So nahe wird man dem ältesten Sohn von Queen Elizabeth II. (92) wohl nie wieder kommen! Übrigens lebten auch seine Söhne Prinz William (36) und Prinz Harry (34) bis vor wenigen Jahren noch im Clarence House. William zog 2011 nach der Hochzeit mit Herzogin Kate (36) aus. Harry lebte noch bis 2012 im väterlichen Domizil.

Getty Images Königin Letizia und König Felipe von Spanien mit Prinz Charles und Herzogin Camilla

Getty Images Prinz Charles mit Kevin Spacey im Clarence House im Juni 2016

Action Press / Royalfoto/News Pictures/face to Prinz Charles bei einer Gartenparty im Clarence House im Juli 2017

Getty Images Herzogin Camilla und Angelina Jolie im Clarence House im Juni 2014

Getty Images Eine Militärparade vorm Clarence House im Juni 2013



