Für seine Feier fährt Prinz Charles (70) große Geschütze auf! Der Brite feiert am Mittwoch seinen 70. Geburtstag und im Buckingham-Palast soll daher am Abend eine große Party steigen: Queen Elizabeth II. (92) hat Royals aus ganz Europa zu dem Event eingeladen. Damit sich die anspruchsvollen Gäste nicht langweilen, haben die Gastgeber im Vorfeld für zahlreiche Highlights gesorgt: So sollen die Ehrlich Brothers zum Beispiel für die nötige Portion Magie sorgen!

Es ist kein Geheimnis, dass sich Prinz Charles für Zaubertricks begeistern kann. Seit 1975 ist er Mitglied im "Magic Circle", einer Vereinigung von Zauberkünstlern. Die Ehrlich Brothers wissen angesichts ihres anspruchsvollen Auftraggebers allerdings noch nicht, welche Nummer sie bei der Geburtstagsparty zum Besten geben werden. "Wir überlegen, ob wir ihn in zwei Hälften sägen – einen Teil für die Öffentlichkeit und einen Teil für die Royal-Family. Oder wir könnten ihm eine Krone erscheinen lassen", erläutern sie gegenüber Bunte ihre Überlegungen.

Ihre Performance im Buckingham-Palast betrachten die beiden Magier jedenfalls als Feuerprobe für ihre bevorstehende Tour: Von Dezember bis Juni 2019 treten die Ehrlich Brothers in Deutschland auf und legen auch Stopps in europäischen Metropolen wie Paris oder Helsinki ein. Nach Großbritannien kehrt das Geschwistergespann im Frühjahr zurück: Am 6. April werden sie in der Wembley Arena vor über 12.000 Zuschauern auf der Bühne stehen.

Andreas Rentz/Getty Images Ehrlich Brothers beim Bambi 2017

Ian Forsyth - WPA Pool/Getty Images Prinz Charles im September 2018

ActionPress / Public Address Ehrlich Brothers in Hamburg

