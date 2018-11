Sie ist rundum glücklich und zufrieden! Das Jahr 2018 stand für Bibi (25) und Julian Claßen (25) ganz im Zeichen der Liebe. Im September gaben sich die Youtube-Stars das Jawort. Kurz darauf erblickte ihr erstes gemeinsames Kind das Licht der Welt. Für das Familienglück zu dritt zogen sie sogar in ein neues Haus. Jetzt erinnerte sich Bibi in einer süßen Collage an die aufregenden Momente der vergangenen Monate!

Bibi habe festgestellt, dass sie das bisher entscheidendste und emotionalste Jahr voller Veränderungen hinter sich habe. Fassen könne sie ihr Glück aber immer noch nicht. "Alle großen Ereignisse, die ich mir für mein Leben gewünscht habe, sind in so kurzer Zeit hintereinander passiert", erinnerte sich die Influencerin in einem Post auf Instagram. Sie schaffe es kaum, ihre Gefühle in Wort zu fassen. "Ich könnte weinen vor Glück und Stolz", fügte sie hinzu.

Im Mama-Alltag ist die Unternehmerin derweil schon längst angekommen. Selbst wenn ihr Baby mal nicht zur Ruhe kommt, weiß Bibi inzwischen ganz genau, was zu tun ist: "Normalerweise, wenn er sich gar nicht beruhigen lässt, dann stille ich ihn immer ein bisschen, da wird er immer ganz, ganz ruhig und schläft dann ein", erklärte sie in einem ihrer Videos.

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Heinicke und Julian Claßen bei ihrer Hochzeit

Instagram / julienco_ Julian und Bibi Claßen an ihrem Hochzeitstag

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßen mit ihrem Baby

