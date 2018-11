Was ist bloß bei Tekashi69 (22) los? Der Rapper hat einige schwere Monate hinter sich. Er war in mehrere Schießereien verwickelt und landete nach einem Angriff im Sommer sogar im Krankenhaus. Karrieretechnisch lief es bei dem Hip-Hop-Star allerdings besser denn je. Noch in diesem Monat soll sein neues Album erscheinen. Nun scheint der Paradiesvogel aber auch seine Musikkarriere auf den Kopf zu stellen: Er hat sein gesamtes Management-Team entlassen und seine Tour gecancelt!

In einem Instagram-Video verkündete Daniel Hernandez – wie Tekashi69 mit bürgerlichem Namen heißt – seinen Fans, dass er vorerst wohl nicht mehr auf der Bühne stehen wird: "Ich habe meine gesamte Tour abgesagt. Die Amerika-Termine werden nicht stattfinden." Wer trotzdem Tickets für irgendwelche Konzerte verkaufe, sei ein Betrüger. "Sie werden euer Geld stehlen. Das bin nicht ich. Ich unterschreibe keine verdammten Verträge. Wer eine Show für Tekashi69 bucht, klaut euer Geld", warnte er.

Eine Tour wäre für den 22-Jährigen mittlerweile ohnehin ein schwieriges Unterfangen. Schließlich steht er gerade ohne Management auf weiter Flur. "Ich habe alle gefeuert. Ich habe keinen Manager, keinen Booking-Agenten, keine PR, keinen Publizisten. Ich habe niemanden in meinem Team", meinte er in dem Social-Media-Clip.

