Mark Zuckerberg (34) und Kanye West (41) zusammen am Mikro? Der Rapper arbeitet schon seit Monaten an seinem heiß ersehnten neuen Album und noch wird heftig spekuliert, welche Gast-Stars er sich mit ins Boot geholt hat. Mit seiner neuesten musikalischen Kombi hat aber wohl kaum ein Fan gerechnet: Kanye und der Facebook-Gründer sangen gemeinsam Karaoke – und zwar zu einem Song der Backstreet Boys!

Mit einem lustigen Pic ließ Ye seine Twitter-Follower an dieser verrückten Jamsession teilhaben. Darauf schmettern Mark und er mit einigen Freunden in die Mikrofone, was das Zeug hält. Wo und wann das Foto aufgenommen wurde, ist noch nicht klar. Auch woher der Milliardär und der Musiker sich überhaupt kennen, gibt den Fans Rätsel auf. Zu seinem Bild schrieb Kanye bloß: "Wir haben 'I Want It That Way' von den Backstreet Boys gesungen."

Mit so wenig Info geben sich die Fans des neuen Duos aber nicht zufrieden. Sie verlangen im Netz den Videobeweis für Marks und Kanyes Gesangskünste. Andere User wünschten sich das Backstreet-Boys-Cover sogar ohne es gehört zu haben als Bonus-Track auf Kanyes neuem Album.

