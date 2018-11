Dieses Kleid stach sofort ins Auge! US-Sängerin Lady Gaga (32) ist für ihre extravaganten Auftritte und außergewöhnlichen Roben bekannt. Gut, die Zeiten des Fleischkleids, Kermit-Kostüms oder gigantischen Glitzer-Sterns sind zwar längst vorbei, doch die "A Star is Born"-Darstellerin weiß noch immer, wie sie mit ihrer Garderobe auffällt. Neulich bei einer Award-Show schwamm die Musikerin mal wieder gegen den Strom und wählte statt einer figurbetonten Robe ein wogendes Gewand!

Am vergangenen Sonntag fanden in Los Angeles zum zehnten Mal die Governors Awards statt. Bei der Abendveranstaltung sollte es zwar eigentlich um die Ehrung wichtiger Größen der Filmbranche gehen, doch natürlich richteten sich auf dem roten – in diesem Fall schwarzen – Teppich erst einmal alle Blicke auf die Looks der Stars. Lady Gaga überraschte in einem schwarzen, bodenlangen Kleid mit Ballonärmeln. Der schulterfreie Look lenkte zwar den Fokus auf ihre glatt nach hinten gekämmte Mähne, doch ließen die schwarzen Stoffbahnen Lady Gagas Figur nur vage erahnen. Der extrem weite Schnitt und die darüber hinaus aufgebauschten Ärmel sorgten dafür, dass das zeltartige Fashion-Piece wie ein Kartoffelsack an der zierlichen Frau herunterhing.

Ihre Schauspielkolleginnen setzten da auf körperbetontere Kleider. Megastar Nicole Kidman (51) strahlte mit ihrer Glitzer-Robe um die Wette und "Lady Bird"-Darstellerin Saoirse Ronan (24) setzte mit einer weißen, hochgeschlossenen Robe mit Rollkragen auf zeitgemäße Eleganz. Welchen Look findet ihr am besten? Stimmt in der Umfrage ab!

Getty Images Lady Gaga in Kalifornien

Getty Images Nicole Kidman, Schauspielerin

Getty Images Saoirse Ronan bei den Governors Awards 2018 in Kalifornien

