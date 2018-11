Jaden Smith (20) ist tatsächlich in einer Beziehung! Der Sohn von Hollywoodstar Will Smith (50) überraschte seine Fans erst vor einigen Tagen mit einer Ankündigung. Auf einem Konzert behauptete er, seinen Rapper-Kollegen Tyler, the Creator (27) zu daten. Aber hat Jaden damit tatsächlich sein Coming-out gefeiert oder war alles nur ein großer Scherz? Jetzt bestätigte Jaden noch einmal: Er ist wirklich mit Tyler zusammen!

Von wegen Scherz! Der Rapper meinte seine spontane Ansage absolut ernst. In einem Interview mit dem Radiosender Beats 1 machte er seine Gefühle für den 27-Jährigen noch mal ganz deutlich: "Ich habe neulich gesagt, dass Tyler, the Creator mein fester Freund ist und das ist wahr. Es ist absolut wahr, das wollte ich euch nur wissen lassen."

Wirklich perfekt scheint das Liebesglück allerdings nicht zu sein, denn Jadens Angebeteter will von einer Beziehung so gar nichts wissen. Bei der plötzlichen Konzert-Liebeserklärung schüttelte Tyler Okonma – wie der Hip-Hop-Star mit bürgerlichem Namen heißt – vehement den Kopf und verschwand daraufhin schnell hinter der Bühne. Später schrieb er dann auf Twitter, dass alles nur ein Scherz gewesen sei.

Getty Images Tyler, the Creator bei den Grammy Awards

Getty Images Jaden Smith bei einem Screening von "Skate Kitchen"

Getty Images Tyler, the Creator beim Camp Flog Gnaw Carnival, 2017

