Ist zwischen diesen Promi-Verlobten etwa plötzlich alles aus? Bereits Anfang dieses Jahres war Chris Zylka (33) vor Paris Hilton (37) im gemeinsamen Skiurlaub auf die Knie gefallen und hatte ihr die Frage aller Fragen gestellt. Eigentlich wollten der 33-Jährige und die Hotelerbin im November vor einer winterlichen Kulisse heiraten, doch im August haben sie die Hochzeit abgesagt und die Zeremonie auf den kommenden Mai verschoben. Dazu wird es jetzt angeblich nicht mehr kommen: Paris und ihr Schatz sollen sich getrennt haben!

Das Liebes-Aus hätten bereits mehrere Quellen gegenüber Just Jared bestätigt, wie das Newsportal nun bekannt gibt: "Sie haben Anfang dieses Monats Schluss gemacht und ihre Verlobung gelöst." Nach knapp zwei gemeinsamen Jahren habe sich die Beziehung des Male Models zu der Blondine zunehmend verändert. Außerdem sollen sich die beiden wieder intensiver ihren eigenen Projekten widmen wollen. "Paris konzentriert sich auf ihre DJ-Karriere und ihre Duftlinie und Chris will wieder schauspielern und in der Kunstszene aktiv sein", fügte der Vertraute der 37-Jährigen hinzu.

Den vorangegangenen Trennungs-Spekulationen versuchte Paris noch Ende Oktober entgegenzuwirken: Sie machte ihrem Partner auf Instagram eine süße Liebeserklärung: "Das schönste Gefühl ist, wenn ich dich anschaue und du mich aber schon davor angeguckt hast!" In den vergangenen Tagen hielt sie sich mit solchen Turtel-Postings zurück. Glaubt ihr, dass die Trennung wirklich besiegelt ist? Stimmt in der Umfrage ab!

Instagram / parishilton Paris Hilton mit ihrem Verlobten Chris Zylka

Anzeige

Getty Images Paris Hilton und Chris Zylka im September 2018

Anzeige

Getty Images Paris Hilton bei Rihannas Diamond Ball 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de