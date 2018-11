Erstes Liebes-Interview von Joachim Llambi (54) und seiner neuen Freundin! Erst im September hatte der Let's Dance-Juror die Trennung von Ehefrau Ilona verkündet – knapp zwei Monate später schwebt er tatsächlich erneut auf Wolke sieben. Beim Golf Eagles Cup 2018 in Griechenland stellte er nun die neue Frau an seiner Seite der Öffentlichkeit vor – und plauderte in einem Interview sogar etwas aus dem Beziehungsnähkästchen.

"Ich bin sehr glücklich", schwärmte der leidenschaftliche Tänzer im Gespräch mit RTL: "Sie ist eine fantastische Frau, mit allem, was sich ein Mann wünscht." Rebecca sei eine wunderbare Gesprächspartnerin und eine tolle Zuhörerin – diese Eigenschaften schätze er am meisten an seiner Liebsten. Auch die 37-Jährige fand liebevolle Worte für Joachim: "Ich mag, dass er so liebevoll, humorvoll und ein Mann mit großem Herz ist. Darin habe ich mich verliebt."

Die Turteltauben haben sich offenbar gesucht und gefunden – doch es hatte nicht gleich gefunkt, wie Rebecca weiter verriet: "Es war nicht die Liebe auf den ersten Blick, sondern die Liebe auf den zweiten." Hättet ihr gedacht, dass Joachim so offen über seine Beziehung spricht? Stimmt unter dem Artikel ab!

Menelaos Myrillas / ActionPress Joachim Llambi in Griechenland, November 2018

Menelaos Myrillas / ActionPress Joachim Llambi mit Rebecca Rosenschon beim Präsidenten Golf Eagles Cup 2018

P.Hoffmann/WENN.com Joachim Llambi bei der Remus Lifestyle Night

