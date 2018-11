Ist sie etwa seine neue Freundin? Im September gaben Joachim Llambi (54) und seine Noch-Ehefrau Ilona bekannt, dass sie sich nach 13 Jahren Ehe scheiden lassen wollen. Sie betonten, dass sie sich einvernehmlich und freundschaftlich getrennt hätten. Beim Golf Eagles Cup 2018 in Griechenland erschien der Let's Dance-Juror nun in Begleitung einer anderen Frau. In einem Interview äußerte er sich jetzt zu der Dame an seiner Seite!

Laut Bild heißt die Brünette Rebecca Rosenschon und ist 37 Jahre alt. Sie ist allerdings nicht irgendeine Bekannte des TV-Gesichts – gegenüber der Zeitung soll der Profi-Tänzer Rebecca als seine Freundin vorgestellt haben. "Es ist alles noch sehr frisch, deshalb können und wollen wir nicht zu viel dazu sagen. Aber wir sind beide sehr glücklich", lautete sein Statement. Wie ihre Liebe entstanden ist, behielt der 54-Jährige für sich. Eine Sache konnte ihm am Ende aber doch noch entlockt werden: Sie könne ganz wunderbar tanzen, bestätigte Llambi.

Weiter wird berichtet, dass Rebecca eine ehemalige Radio-Redakteurin aus Frankfurt am Main sei. Aktuell soll sie als Marketing- und PR-Leiterin für die Bellari-Rosenpark-Klinik arbeiten.

Franco Gulotta/WENN.com Ilona und Joachim Llambi

Menelaos Myrillas / ActionPress Rebecca Rosenschon und Joachim Llambi

Menelaos Myrillas / ActionPress Joachim Llambi in Griechenland, November 2018

