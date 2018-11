Läuten bei Schauspieler Wotan Wilke Möhring (51) bald die Hochzeitsglocken? Der 51-jährige Tatort-Kommissar war in seinem bisherigen Leben noch nicht verheiratet. Dabei ist er nach der Trennung von der Mutter seiner drei Kinder, Anna Theis, nun schon länger mit Cosima Lohse glücklich. Da fragen sich die Fans: Wird er ihr bald die Frage aller Fragen stellen? Jetzt hat Wotan erklärt, wie es um seine Hochzeitspläne steht!

Im Interview mit Gala verrät Wotan: "Ich würde nie nie sagen. Aber Heiraten ist gerade kein Thema." Das klingt ja nicht so, als hätte er den Ring schon ausgesucht. Dabei ist der Schauspieler in seiner Familie der einzige Junggeselle. Glücklich ist er mit seiner Liebsten Cosima trotzdem. Auch, weil sie als Regieassistentin viel Verständnis für das Leben im Film-Business hat. "Es ist von Vorteil, wenn der Partner weiß, wie die Filmwelt funktioniert. Ich glaube, bei unserem Beruf vereinfacht das vieles, weil wir oft unterwegs und nicht erreichbar sind", findet Wotan.

Seinen Kindern möchte er trotzdem das Rampenlicht so lange wie möglich ersparen, auch wenn er in den sozialen Medien den ein oder anderen privaten Schnappschuss teilt. "Grundsätzlich bleiben meine Kinder aus allem raus. Ab und zu sind sie mal von hinten in spaßiger Urlaubsatmosphäre zu sehen. Mehr nicht. Sie haben auch noch kein eigenes Handy", stellt er klar.

Ukas,Michael/ActinPress Cosima Lohse und Wotan Wilke Möhring bei den "GQ Men of the Year"-Awards 2016 in Berlin

Schultz-Coulon/WENN.com Wotan Wilke Möhring

ActionPress Wotan Wilke Moehring auf der Filmpremiere von "25km/h"

