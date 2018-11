Daniela Büchner (40) ist vermutlich noch immer in Schockstarre: Am Samstag verstarb ihr geliebter Mann Jens (✝49) an Lungenkrebs. Der Goodbye Deutschland-Kultstar hinterlässt seine Gattin und unter anderem die gemeinsamen Zwillinge – für die sie von nun an alleine die Verantwortung trägt. Zwar ist Daniela eine Powerfrau, dennoch birgt die Zukunft große Herausforderungen. Eine davon: Dannis mögliche Dschungelcamp-Teilnahme. Muss sie trotz Trauer um ihren verstorbenen Ehemann in wenigen Wochen etwa für die Show nach Australien?

Wie Bild erfahren hat, sei ihr Einzug ins Camp bereits beschlossene Sache gewesen: Die 40-Jährige soll eine fünfstellige Summe verhandelt haben. Nicht nur vor Jens' Tod eine beachtliche Gage – besonders jetzt, als Witwe mit zwei kleinen Kindern, könnte sie das Geld sicher gut gebrauchen. Doch nimmt sie wirklich teil? Laut der Informationen, die der Zeitung vorliegen, habe RTL Daniela freigestellt, ob sie ins Camp ziehen will oder nicht. Der Sender äußerte sich allerdings noch nicht zu ihrer Kandidatur.

Einer, der sie stets ermutigt haben soll, dieses Wagnis einzugehen, sei Jens persönlich gewesen. Er selbst nahm 2017 an "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" teil. Der Sänger habe sich bis zuletzt gewünscht, dass Danni in seine IBES-Fußstapfen tritt – und es dort allen Kritikern beweist.

Actionpress Daniela und Jens Büchner im Mega-Park auf Mallorca

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner mit ihren Zwillingen Diego Armani und Jenna Soraya

RTL / Stefan Menne Jens Büchner nach seinem Dschungel-Exit

