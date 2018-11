Vor rund drei Wochen befanden sich Prinz Harry (34) und seine Meghan (37) noch auf ihrer Reise durch Australien, Ozeanien und Neuseeland und trafen am 30. Oktober eine ganz besondere Person im Government House in der neuseeländischen Hauptstadt Wellington: die 19-jährige Eva McGauley, die sich in ihrer Heimat für die Opfer sexuellen Missbrauchs einsetzte. Mit 16 Jahren bekam sie eine Kopf- und Halskrebs-Diagnose – nun ist sie an den Folgen der tückischen Krankheit gestorben.

"Es bricht uns das Herz, euch mitteilen zu müssen, dass Eva uns gestern Morgen verlassen hat. Es ging sehr schnell und war sehr friedlich und sie war von ihren Liebsten umgeben", ist seit Sonntag auf ihrer Instagram-Seite zu lesen. Während ihres kurzen Lebens gründete die Jugendliche die Wohltätigkeitsorganisation EvasWish, die umgerechnet bereits 50.000 Euro für Missbrauchsopfer sammeln konnte. Wegen ihres Engagements wurde sie zu einem Treffen mit dem royalen Paar eingeladen – Harry und Meghan sprachen mit ihr über ihre Arbeit und bekamen von ihr das Buch "200 Women" überreicht, das von 200 inspirierenden Frauen handelt.

Eva litt an einer seltenen Krebsart und durchlief in den vergangenen drei Jahren intensive Chemo- und Strahlentherapien. Durch die Begegnung mit den Bald-Eltern sei für sie ein Traum in Erfüllung gegangen. Nach dem Termin schrieb sie auf Instagram: "Ich fühle mich so geehrt und bin sehr dankbar, dass ich Harry und Meghan im Government House treffen durfte. Sie sind total bodenständig und wirklich an der Arbeit interessiert, die EvasWish leistet."

Instagram / evas_wish Eva McGauley

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im Auckland War Memorial Museum

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry in Neuseeland

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de